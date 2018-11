David Beckham : Son bisou sur la bouche à Harper fait polémique

David Beckham a déjà l'esprit à Noël et il partage sa bonne humeur avec son clan. Ainsi, l'ancien sportif de 43 ans a publié, mardi 27 novembre 2018, sur son compte Instagram suivi par 52 millions d'abonnés, une photo de lui et de sa fille Harper.

"Noël arrive. Allons faire du patin", a sobrement écrit David Beckham en légende d'une photo où il pose avec Harper (7 ans) aux abords d'une patinoire. Problème : on le voit échangeant un petit bisou sur la bouche avec sa fille. Ce qu'il avait déjà fait l'an dernier... Une pratique assez courante entre des parents et leurs enfants mais qui suscite toujours une certain gêne lorsque l'enfant n'est plus vraiment en bas âge. Ainsi, malgré le carton de la photo qui a récolté pas moins de 2 millions de like, plusieurs utilisateurs ont exprimé leur mécontentement. "Mais comment pouvez-vous embrasser cette petite fille sur ses lèvres ?" ; "Ça ne se fait pas !" ou "Pas sur les lèvres. Les joues oui", peut-on notamment lire.

David Beckham, qui est aussi le papa de Cruz (13 ans), Romeo (16 ans) et Brooklyn (19 ans), a toutefois reçu le soutien de sa femme Victoria Beckham, ainsi que de diverses personnalités qui ont "liké" la photo comme Ryan Reynolds et Ricky Martin. "Père et fille, tellement adorables !", a pour sa part commenté le joueur de football américain Tom Brady.

David Beckham prend un peu de bon temps à l'approche des fêtes de Noël alors qu'il a enfin réussi à concrétiser son projet d'équipe de football à Miami. Quant à Victoria, qui a refusé de prendre part à la tournée des Spice Girls, elle poursuit ses activités de styliste entre Londres et le reste du monde.