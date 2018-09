Victoria Beckham : Posh renfile ses looks iconiques de l'ère Spice Girls

En plus de retrouver la robe de mariée Vivienne Westwood, portée lors de son mariage avec David Beckham en 1999, les fans du clip Say You'll Be There apprécieront le retour de la combinaison en latex noir façon Catwoman. La Britannique de 44 ans a également ressorti ses Buffalo et son costume de scène argenté porté lors du dernier concert des Spice Girls à Toronto, en 2007. Une séance photo souvenir ponctuée de quelques titres et paroles des chansons phares du groupe telles que Spice Up You Life, 2 Become 1 ou Wannabe. De quoi ravir les fans de la première heure, attendant désespérément que le groupe se reforme !