Victoria Beckham : Sa fille Harper est une vraie mini-Spice Girl

En attendant une éventuelle réunion du girls band culte des années 1990, Victoria et David Beckham se sont envolés pour Bali avec leurs enfants cet été. Balade dans les parcs fleuris, selfie devant une cascade, atelier dégustation de mets locaux... Depuis plusieurs jours, Brooklyn, Romeo, Cruz et leurs parents n'hésitent pas à partager leur album de vacances, prouvant une fois de plus qu'ils forment un clan particulièrement uni et complice.