Brooklyn Beckham : Torse nu, il expose ses tattoos et réjouit ses admiratrices

Profitant de quelques jours au soleil, en Floride, où il accompagne son papa David Beckham, le jeune mannequin et apprenti photographe Brooklyn Beckham s'est rendu à la plage, lundi 29 janvier. Le beau gosse de 18 ans n'est pas passé inaperçu...

Alors qu'il étudie à la Parsons School of Design, à New York, Brooklyn Beckham avait visiblement un peu de vacances et il en a profité pour partir avec son père à Miami. Bien loin des températures glaciales de la Grosse Pomme, il a ainsi pu faire tomber le T-shirt pour se rendre à la plage avec son garde du corps. On a pu voir ses récents tatouages, dont un énorme sur le torse ! Reconnu par des jeunes filles, il a accepté de prendre la pose pour des photos avant de se poser sur le sable et de s'amuser à jouer à la bagarre avec son bodyguard.

Après cette virée matinale à la plage, Brooklyn Beckham s'est rendu au Tropical Beach Cafe pour déjeuner.

Pendant ce temps, David Beckham, a annoncé la création d'une équipe de football à son nom, qui devrait intégrer la MLS, le Championnat nord-américain, vers 2020.

