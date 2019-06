David Beckham embrasse tendrement Harper lors de la Coupe du monde féminine

Aucun doute, Harper Beckham veut suivre les pas de son célèbre papa David. Et la journée du jeudi 27 juin 2019 passée ensemble n'a fait que renforcer l'envie de la fillette de 7 ans de taper dans le ballon.

L'ancien footballeur professionnel de 44 ans a assisté au quart de finale de la Coupe du monde féminine de football opposant la Norvège à l'Angleterre au stade Océane du Havre. Le bel Anglais était accompagné d'Harper, mais également de sa maman Sandra. Repérés dans les tribunes, David et Harper ont été vus très complices. Le mari de Victoria Beckam se contrefiche des polémiques et des critiques concernant le fait qu'il embrasse sa fille sur la bouche. Père et fille ont ainsi été photographiés en train d'échanger un nouveau bisou. Heureuse d'assister au match, portant fièrement le maillot anglais, Harper Beckham a vécu ce moment à fond, se laissant porter par l'ambiance du stade en participant aux olas, filmées par son papa. La jeune supportrice a eu le droit de grignoter quelques confiseries, bien évidemment partagées avec son papa adoré.

Statut de VIP oblige, David et Harper Beckham ont eu le privilège de rencontrer les joueuses britanniques avant leur quart de finale remporté haut la main. Les Lionesses se sont imposées facilement 3-0 face aux Norvégiennes. "Si heureux d'avoir pu rencontrer les filles avant le grand match de ce soir... En tant que joueur, je sais ce que cela représente de jouer dans ces compétitions et le soutien de la maison signifie tellement. Je veux dire combien nous sommes tous fiers de chacune des joueuses, elles se débrouillent très bien et tout le pays est derrière elles !!! Et comme vous pouvez le voir, Harper était très excitée de rencontrer l'équipe et très excitée par le match", a commenté David Beckham sur sa page Instagram, où il a publié une photo de groupe. Les Anglaises sont entraînées par l'ancien footballeur Philip Neville qui a porté les couleurs de Manchester United, tout comme David Beckham.

Bien qu'absente, Victoria Beckham a également publié une photo d'Harper, craquante avec son noeud rouge dans les cheveux, posant avec Nikita Parris.