David Beckham : L'immonde statue qui l'a laissé de marbre !

David Beckham est à la retraite depuis 2013 mais son passage en Major League Soccer (MLS) avec les Galaxy de Los Angeles a marqué les esprits des Américains. Le 2 mars 2019, le Britannique de 43 ans a eu le privilège d'être le premier footballeur honoré outre-Atlantique avec une immense statue. Il l'a découverte en présence de plusieurs membres de sa famille, sa femme Victoria mais aussi ses parents Sandra et David.

Avant de cette grande inauguration, David Beckham a vécu un épisode un peu particulier. L'ex-star du ballon rond a été piégée par un homme dont elle est très proche : l'animateur James Corden. Une séquence diffusée en intégralité dans son émission The Late Late Show with James Corden du 11 mars.

James Corden a orchestré un rendez-vous avec David Beckham qui a viré au cauchemar pour le beau gosse tatoué. Alors qu'il pensait découvrir sa vraie statue, il s'est retrouvé face à un double immonde qui ne lui ressemblait absolument pas. Fessier imposant, dents manquantes, David Beckham a déchanté lorsque le rideau est tombé. Restant calme et poli malgré tout, il a toutefois fait savoir qu'il était hors de question que cette statue soit exposée, qui plus est devant ses proches. À cela s'est ajoutée une vidéo de ses plus mauvais gestes sportifs. Voyant James Corden débarquer, David Beckham a alors rapidement compris qu'il avait été piégé.

Plusieurs jours après le tournage de cette séquence culte, l'ex-footballeur en garde finalement un très bon souvenir puisqu'il a posté un extrait sur sa page Instagram. Cette supercherie ne l'a pas non plus empêché de faire la fête avec son ami après l'inauguration de sa véritable statue.