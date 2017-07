David Beckham, ses baisers sur la bouche à Harper : "J'ai été critiqué"...

Au début du mois de juin, Victoria et David Beckham partaient passer quelques jours en Afrique pour un merveilleux safari en famille. Accompagné de leurs quatre enfants, Brooklyn (18 ans), Romeo (14 ans), Cruz (12 ans) et Harper (5 ans), le célèbre couple britannique qui fête ses 18 ans de mariage se ressourçait en pleine nature, David partageant leur carnet de voyage sur Instagram.

Sur l'une des photos partagées sur sa page, l'ancien footballeur de 42 ans posait en train d'embrasser Harper sur la bouche au coucher du soleil. Un geste d'amour qui a été très commenté.

Actuellement en Thaïlande pour assurer plusieurs engagements professionnels, David Beckham a notamment participé à un Facebook live au cours duquel il s'est confié sur sa famille et plus précisément sur ce baiser à Harper qui a tant fait parler. "J'ai été critiqué l'autre jour pour avoir embrassé ma fille sur la bouche. J'embrasse tous mes enfants sur la bouche, s'est défendu l'ancien joueur du PSG. Peut-être pas Brooklyn, il a 18 ans et il trouverait ça sans doute un peu bizarre. Mais j'ai toujours été affectueux avec eux. C'est comme ça que Victoria et moi avons été élevés, et c'est comme ça qu'on se comporte avec nos enfants. On veut leur montrer qu'on les aime, qu'on les protège, qu'on les soutient."