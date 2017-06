Victoria et David Beckham, complices et enjoués devant Ed Sheeran à Glastonbury

Ils sont comme tout le monde. Dimanche 25 juin, Victoria et David Beckham assistaient au dernier jour des concerts donnés au Glastonbury Festival, dans le Sud de l'Angleterre, au côté d'un groupe d'amis. Venus écouter la performance d'Ed Sheeran, la styliste de 43 ans et l'ex-footballeur de 42 ans ont été vus complices sur l'un des balcons situé en hauteur. Entre deux conversations, le couple de stars n'a pas manqué de s'éclater au rythme des chansons entraînantes de l'interprète de Castle on the Hill, levant les mains en l'air ou hochant frénétiquement la tête de haut en bas.