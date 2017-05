Brooklyn Beckham : Son dîner arrosé avec la craquante Rita Ora

Brooklyn Beckham a fêté ses 18 ans le 4 mars dernier et profite depuis de sa nouvelle vie d'adulte ! Il en a eu une nouvelle occasion cette semaine lors d'un dîner arrosé entre amis. Le fils de David et Victoria Beckham y a passé le plus clair de sa soirée en compagnie de Rita Ora...

Ce dîner a eu lieu à Londres, jeudi 4 mai. Arrivée en provenance de New York quelques heures plus tôt, Rita Ora s'est rendue dans le quartier de Notting Hill, où se situe le restaurant Electric Diner. La chanteuse de 26 ans et ex-protégée de Jay Z y a partagé un repas avec trois amis, dont Brooklyn Beckham. Rita et Brooklyn auraient eu un excellent feeling au cours de ce dîner.

"Malgré les huit années de différence entre Rita et Brooklyn, ils avaient l'air de passer un super moment et se sont entendus à merveille", a confié un anonyme au tabloïd britannique The Sun. Rita Ora et Brooklyn Beckham ont quitté l'établissement séparément. Pas suffisant pour éveiller les soupçons d'un potentiel flirt.

Lundi 4 mai, Rita Ora était à NYC et a assisté au Met Gala 2017. Le même jour, son ami enfant de star Brooklyn Beckham a souhaité un joyeux anniversaire à son père.