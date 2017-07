Kate Middleton dévoile sa nouvelle coupe de cheveux estivale à Wimbledon

La visite de Kate Middleton au premier jour de Wimbledon était bien évidemment prévue, apparition officielle oblige. Ce qui l'était beaucoup moins, c'était sa nouvelle coupe de cheveux.

Arrivée radieuse dans une robe Dolce & Gabbana style polka, mi-longue et imprimée de gros pois noirs portée avec des sandales à talons ouvertes et un élégant sac à main signé Victoria Beckham, la duchesse de Cambridge a, comme toujours, attiré tous les regards. L'épouse du prince William s'est rendue à Wimbledon en qualité de nouvelle marraine du club de tennis All England Lawnet du club de croquet.

Mais les photographes n'avaient d'yeux que pour la nouvelle coupe de Kate Middleton, très légèrement raccourcie depuis sa dernière apparition officielle remontant au jeudi 29 juin lorsqu'elle s'était rendue au musée Victoria et Albert. Mais ce n'est pas tout, la maman du prince George et de la princesse Charlotte a également retouché sa couleur, optant pour coloration dans les tons châtaigne. Le tout en accord avec son styliste Richard Ward.

Lors de son passage très remarqué à Wimbledon, Kate Middleton a pris le temps de s'entretenir avec les ramasseurs de balles et discuter avec eux des lourdes responsabilités qui leur sont confiés. La duchesse de Cambridge a également rencontré la légende du tennis féminin Martina Navrátilová. Aujourd'hui âgée de 60 ans, la championne tchèque a accédé douze fois à la finale de Wimbledon et a remporté sept trophées. La star des courts belge Kim Clijsters a, elle aussi, eu le privilège de s'entretenir avec la représentante de la famille royale très sollicitée.

Une fois ce passage en coulisses effectué, Kate Middleton a rejoint la box royale. La duchesse a-t-elle assisté à la qualification du numéro 1 français et jeune papaJo-Wilfried Tsonga, opposé au jeune Britannique Cameron Norrie, 236e joueur mondial, qui a bénéficié d'une wild-card pour participer au tournoi londonien ?

C'est avec une toute nouvelle coupe de cheveux et une nouvelle couleur que la jeune maman de 35 ans partira le 17 juillet prochain en tournée, en Allemagne et en Pologne, avec le prince William et leurs deux enfants.

Olivia Maunoury