Kate Middleton et Charlotte à croquer pour l'anniversaire d'Elizabeth II

Ebranlé par deux attentats sanglants et la tragédie de la Grenfell Tower, le Royaume-Uni s'est réuni samedi 17 juin autour d'Elizabeth II afin de célébrer son 91e anniversaire. L'occasion de voir la famille royale réunie et une Kate Middleton particulièrement complice avec sa fille Charlotte.

"Cette journée est traditionnellement un jour de fête. Mais cette année, il est difficile de ne pas ressentir la très sombre humeur nationale", a déclaré la souveraine, invitant les Britanniques à puiser dans leurs ressources et leur histoire pour répondre à la "succession de terribles tragédies". Une minute de silence a ensuite été observée en hommage aux victimes de la Grenfell Tower. La veille Elizabeth II s'était d'ailleurs rendue au chevet de certaines d'entre elles, accompagnée de son petit-fils le prince William.

Pour cet anniversaire, marquée par la cérémonie intitulée Trooping The Colour, toute la famille était présente. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, que l'on disait affaibli ces derniers temps, était auprès de sa femme, rayonnante dans une tenue bleue. Camilla, duchesse de Cornwall, et son mari le prince Charles étaient également de la partie, tout comme le prince Harry, Timothy Laurence et la princesse Eugenie, le prince Andrew (deuxième fils d'Elizabeth) et sa fille Beatrice, le prince Edward (neuvième dans la succession au trône), Peter Phillips avec ses enfants Savannah et Isla et sa compagne Autumn Kelly, la fashionista Lady Amelia Windsor, Lady Helen Taylor et enfin Eloise et Estella Taylor.

Mais les regards étaient évidemment tournés vers Kate Middleton, divine et remarquable dans une robe rose Alexander McQueen, et son mari le prince William, habillé d'un traditionnel costume militaire. Leurs deux enfants, George et Charlotte, ont quant à eux assuré le spectacle au balcon de Buckingham en se montrant particulièrement dissipés et joyeux. Charlotte, adorable dans sa robe rose aux imprimés à pois, était en totale harmonie avec sa maman, pas seulement pour le look mais aussi pour la complicité affichée. Mère et fille semblaient effectivement très proches, notamment au passage de la RAF (Royal Air Force) dans le ciel londonien.