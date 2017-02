David Cameron : Samantha, bouleversante, parle de la mort de leur fils handicapé

L'épreuve remonte à huit ans, mais la douleur est toujours aussi intense. A l'occasion du lancement de sa marque de prêt-à-porter baptisée Cefinn, Samantha Cameron s'est confiée comme jamais sur la mort de son fils Ivan, survenue en février 2009. Atteint d'une maladie extrêmement rare qui touche les enfants et entraîne une invalidité et un retard mental sévère, le syndrome d'Ohtahara, Ivan Cameron s'en est allé quelques jours avant son 7e anniversaire. Un an avant l'arrivée de David Cameron au poste de Premier ministre qu'il a quitté en juillet dernier.

L'épouse de David Cameron revient sur son combat face à la maladie et comment elle a fait face au deuil dans un entretien accordé au Times. "Ivan qui était en train de mourir, c'était quelque chose de si grave que tout le reste devient minime. Cela éclipse tout. Ce qui se passe à l'extérieur n'a plus d'intérêt", se remémore douloureusement Samantha Cameron, dont Ivan a été le premier enfant. Malgré les heures passées à l'hôpital, elle ne veut pourtant pas penser alors au pire pour son petit Ivan, qu'elle surnomme Ive. "Durant tout le temps où Ive était en vie, il fallait toujours gérer entre la vie et la mort, mais cela ne vous prépare pas lorsque vous devez y faire face. Quand cela arrive, cela reste un énorme choc", avoue la maman de 45 ans.

Je pense à lui tout le temps... Le deuil est si difficile

Émotionnellement bouleversée, Samantha Cameron s'est retrouvée confrontée à la retenue de ses sentiments : "J'étais incapable de parler de lui et je me sentais horrible de me retrouver dans cette situation. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis assez discrète." Malgré la mort d'Ivan, l'épouse de David Cameron considère qu'il fait toujours partie de la famille. "J'ai toujours quatre enfants et je pense à lui tout le temps. Tout est si complexe - rien n'est jamais noir ou blanc. Il y a tant d'émotions et c'est pour cela que le deuil est si difficile", témoigne-t-elle avec sincérité.

Les Cameron vivent toujours dans la maison de Notting Hill qui avait été adaptée aux besoins spécifiques d'Ivan, où il occupe toujours une place particulière : "Nous avons des photos de lui partout." Et si Florence, la petite dernière de Samantha et David Cameron âgée de 6 ans, n'a pas connu Ivan, elle parle souvent de ce frère qu'elle aurait aimé avoir près d'elle : "Elle parle toute le temps de lui comme si elle l'avait connu, alors qu'elle l'a jamais rencontré."

Dans une existence, tout n'a pas la même importance. Pour Samantha Cameron, son expérience de femme de Premier ministre a été un simple "rôle", mais la mort de son fils a été la "chose la plus importante de sa vie".