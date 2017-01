David Douillet et Vanessa Carrara : Parents comblés d'une petite fille !

À 47 ans, l'ancien champion olympique, actuel député de la 12e circonscription des Yvelines, est donc papa pour la cinquième fois, après la venue au monde de Myriam et Jérémie (fruits de son premier mariage), Christopher (qu'il a reconnu dix ans après sa naissance) et Matteo (18 ans, né de sa précédente union, avec son ex-femme Valérie, qui avait elle-même eu deux enfants de son côté). Blanche ne manquera pas de grands frères et de grandes soeurs, Vanessa ayant déjà enfanté Agathe et Romane (5 et 8 ans) avant de connaître son David. Les voilà donc à la tête d'une fratrie recomposée de sept !

Et maintenant, le mariage ?

Si sa naissance a été passée sous silence, le sexe du premier enfant du couple n'était en revanche pas un mystère, David Douillet l'ayant révélé au cours de son entretien avec l'hebdomadaire Gala, en même temps que certaines angoisses : "Je suis fou dingue à l'idée d'avoir une seconde fille ! Je suis un peu inquiet aussi. Je sais que je vais me faire mener par le bout du nez ! C'était le cas avec ma première fille [Myriam] et ça se passe de la même manière avec Romane et Agathe [les filles de Vanessa issues d'une précédente relation, NDLR]. Je suis faible, je succombe au charme qu'elles me font en permanence." Il s'était ouvert, par la même occasion sur sa vision du rôle de beau-père, qu'il connaît à nouveau avec les filles de Vanessa : "Il ne s'agit que de donner de l'amour, point barre. J'en sais quelque chose, moi qui n'ai connu mon père qu'à 25 ans. Il m'avait conçu, certes, seulement que cela puisse marcher entre nous n'avait rien d'automatique. Mais il m'a aimé... C'est grâce à cela que l'on a une belle relation aujourd'hui", expliquait-il alors à nos confrères.

Maintenant que l'existence de Blanche est connue, David Douillet et Vanessa Carrara, officiellement en couple depuis 2015 après s'être rencontrés l'année précédente, vont pouvoir se consacrer à un autre grand projet : leur mariage ! "David voudrait qu'on se marie tout de suite, révélait la jeune femme à Gala, mais je veux une jolie robe donc je veux accoucher avant. En attendant, il me demande presque tous les jours en mariage."

À moins que ce ne soit déjà fait ? Sur son profil Facebook, Vanessa se dénomme Douillet-Carrara...