David Douillet marié pour la 3e fois : Il a épousé Vanessa Carrara

David Douillet n'avait qu'une hâte : épouser celle qui lui a offert un cinquième enfant en 2016, sa compagne Vanessa Carrara. Son voeu est à présent exaucé.

Le Progrès révèle que l'ex-champion olympique de judo (1996 et 2000) et ancien ministre des sports (2011) a épousé la maman de sa ravissante Blanche au cours d'une cérémonie civile organisée le samedi 19 août en la mairie de Certines, commune de l'Ain d'où est originaire la mariée. Rayonnante dans une robe sans manche décorée de dentelle pour ce grand jour, Vanessa Carrara occupe le poste de conseillère municipale à Bourg-en-Bresse tandis que David Douillet est conseiller régional d'Ile-de-France depuis 2010.

Très discret sur sa relation née en 2014, le couple avait choisi d'officialiser sa romance en août 2015, Vanessa Carrara changeant son statut sur sa page Facebook. Cette discrétion n'est pas sans lien avec les circonstances de leur rencontre. David Douillet est encore marié à Valérie, à qui il était uni depuis vingt ans, lorsqu'il rencontre Vanessa, son "idéal féminin" comme il le confiera plus tard à Gala.

De leur histoire est née une petite Blanche en octobre 2016, dont David Douillet et Vanessa Carrara n'ont révélé la naissance que quatre mois après sa venue au monde. La petite fille a ainsi rejoint une famille recomposée et nombreuse puisque l'ex-judoka de 48 ans est également le papa de Myriam et Jérémie (fruits de son premier mariage), Christopher (qu'il a reconnu dix ans après sa naissance) et Matteo (19 ans, né de sa précédente union, avec son ex-femme Valérie, qui avait elle-même eu deux enfants de son côté). Blanche est la troisième fille Vanessa Carrara, déjà maman d'Agathe, dont elle a fêté le 6e anniversaire en juillet dernier, et Romane, 8 ans. Depuis la naissance de sa petite dernière, la jeune mariée n'a posté qu'une photo d'elle. C'était en juin dernier à l'occasion de la fête des pères.