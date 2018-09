David Guetta : Soirée parisienne en amoureux avec sa belle Jessica

Parfaitement assortis avec leurs perfectos, David Guetta et sa compagne ont passé la soirée de ce mercredi 26 septembre 2018 au club parisien L'Arc, dans le 16e arrondissement. Bras dessus bras dessous, le couple a pu y croiser une autre jet-setteuse aguerrie en la personne de Lindsay Lohan, de passage dans la capitale française pour la Fashion Week de Paris.

Après avoir profité de l'été entre Miami, Punta Cana et Ibiza, le DJ de 50 ans et Jessica Ledon sont de retour en France. Fini donc les bikinis et les poses lascives sur un yacht, place aux pulls et aux collants pour la jeune actrice de 25 ans. Quand il n'est pas en soirée, le couple profite de la semaine de la mode parisienne. C'est ensemble qu'ils ont d'ailleurs pris place au premier rang du défilé Off-White ce jeudi.