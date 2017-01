David Trezeguet : Son fils Aaron, graine de champion à seulement 16 ans

Quand David Trezeguet a remporté la Coupe du monde en 1998, son fils n'était pas encore né. Aaron a néanmoins vu son père devenir un incontournable à la Juventus de Turin, en Italie, où il s'est imposé comme une figure emblématique.

S'il a baigné dans le football depuis tout petit, ce n'est pourtant pas dans ce domaine qu'Aaron a choisi de s'engager professionnellement, mais dans un tout autre sport : la boxe thaï.

Le fils de l'ancien Bleu attire tous les regards depuis quelques jours. Le jeune sportif de 16 ans – qui a remporté en 2015 la Coupe régionale Provence-Alpes-Côte-d'Azur de boxe thaï – s'apprête à se lancer chez les grands à l'occasion du tournoi Thai Boxe Mania, qui débutera le 28 janvier au PalaRuffini, à Turin.

Alors qu'il s'entraîne à Turin au minimum cinq heures par jour, Aaron a accordé une interview à Torino Today. Revenant sur la passion de sa famille pour le ballon rond – son grand-père aussi s'est illustré sur les pelouses –, Aaron Trezeguet n'a peut-être pas suivi de les pas de son père mais reconnaît en lui son "modèle du parfait sportif".

Bien que réticent à l'idée de voir son fils combattre sur le ring, David Trezeguet lui a toujours prodigué de précieux conseils. "Il m'aide beaucoup dans ma carrière. Lorsqu'il me voit un peu nerveux avant certains événements, il m'aide à faire redescendre la pression et me donne des conseils", a confié Aaron à Torino Today.

À la retraite depuis 2015 – il a terminé sa carrière en Inde –, David Trezeguet a été recruté par la Juventus de Turin pour remplir le rôle d'ambassadeur. Sa mission : développer l'image de marque du mythique club italien en Europe et dans le monde, comme il l'avait confié lors d'une interview accordée RMC Sport en février 2016.

L'ex-buteur sera donc à domicile pour voir son fils participer au tournoi Thai Boxe Mania.

Olivia Maunoury