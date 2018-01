Dawson : 20 ans après, que devient la maman Mary-Margaret Humes ?

Dans une interview accordée à Us Weekly, Mary-Margaret Humes a évoqué le possible retour de la série, même si cela semble peu probable comme l'avait expliqué Katie Holmes. L'actrice raconte que le monde a beaucoup changé depuis la fin de Dawson et que les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus les mêmes comportements qu'à l'époque, notamment par rapport aux nouvelles technologies qui coupent un peu des relations "en vrai". "C'est une des raisons pour lesquelles Katie pense que ça ne pourrait pas fonctionner, Internet et tout ce qui tourne autour. Je pense qu'il y a un moyen pour que ça marche. Tout se modère. Tout ne tourne pas autour des réseaux sociaux. Je pense qu'ils pourraient faire une série et faire justement un focus sur l'utilisation abusive des réseaux. Il ne faut jamais dire jamais. Je suis une éternelle optimiste", a-t-elle confié.

Mary-Margaret Humes, ex-Miss Floride (en 1975), n'a pas chômé depuis la fin de Dawson. Elle a joué de petits rôles dans les séries Les Experts, Grey's Anatomy, Ghost Whisperer, ou encore Saving Grace et Luck ainsi que dans de nombreux téléfilms. L'an dernier, elle jouait ainsi dans Christmas Crime Story. Elle est mariée depuis 1992 au technicien du son Raul A. Bruce.

Thomas Montet