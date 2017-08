Deadpool 2 : Deux jours après la mort d'une cascadeuse, le tournage a repris

C'est encore l'acteur hollywoodien qui a réuni tous les membres de l'équipe, techniciens comme comédiens et membres de la production, pour une minute de silence le 16 août, comme en témoigne la vidéo de TMZ.

Peu de temps avant, l'actrice Zazie Beetz – que Joi SJ Harris doublait – lui a rendu un émouvant hommage. "Lundi, nous avons tragiquement perdu l'une des nôtres", écrit l'interprète de Domino, une mercenaire et tireuse d'élite dans Deadpool 2. "Mon coeur a été brisé ces deux derniers jours et j'ai cherché quoi dire, a-t-elle écrit pour expliqué son message tardif par rapport aux deux autres stars du film. Je sais que ce que je ressens n'est rien comparé à ce que les êtres aimés, amis et famille, ressentent. Mon coeur et mon amour vont à elle et à eux tous. La distribution et l'équipe leur envoient paix, aider et leurs plus sincère condoléances."