Ryan Reynolds "choqué" : Une jeune femme se tue sur le tournage de Deadpool 2

Du côté de l'équipe, Ryan Reynolds a fait part de sa vive tristesse. Dans un tweet relayant un communiqué, l'interprète du mercenaire Deadpool écrit : "Aujourd'hui, nous avons tragiquement perdu un membre de notre équipe pendant qu'on filmait Deadpool. Nous avons le coeur brisé, sommes choqués et dévastés... mais on reconnaît que rien ne s'approche du deuil et de l'inexplicable douleur que ressent sa famille et ses proches actuellement. Mon coeur pleure pour eux."