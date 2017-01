Delphine Depardieu dans les bras d'Alexis Moncorgé, le petit-fils de Jean Gabin

Derrière les monstres sacrés du septième art français, des héritiers et des espoirs. Sur les planches du Théâtre Ranelagh, Delphine Depardieu (la nièce de Gérard) et Alexis Moncorgé (petit-fils de Jean Gabin) se donnent la réplique dans L'Aigle à deux têtes. Adaptation de l'oeuvre de Jean Cocteau. Le filage de ce drame politico-romantique s'est déroulé le 18 janvier. L'occasion de découvrir sur scène ces deux acteurs qui ont réussi à tisser leur toile au fil des années, pour mieux faire honneur à leurs patronymes.

D'un côté, Delphine Depardieu. Fille du producteur de cinéma Alain Depardieu et nièce de Gérard Depardieu, elle est âgée de 37 ans. Croisée furtivement au cinéma dans Astérix aux Jeux olympiques et Hasta mañana, elle s'est surtout distinguée au cinéma en jouant aux côtés de Roland Giraud, Paul Belmondo, Alexandre Brasseur. L'année dernière, elle a brillé dans Le Dernier Baiser de Mozart d'Alain Teulié.

De l'autre, Alexis Moncorgé. Il a refusé de prendre le pseudonyme de son illustre grand-père Jean Gabin pour voler de ses propres ailes. À 28 ans, Alexis est la révélation théâtrale masculine aux Molières 2016 pour son rôle dans Amok, nouvelle de Stefan Zweig dont il signe l'adaptation au théâtre et qu'il jouera pendant deux ans, de 2015 à 2016.

L'Aigle à deux têtes est une adaptation imaginaire et très libre de la mort du roi Louis II de Bavière, déclaré fou et interné au château de Berg, où il trouvera la mort dans des circonstances mystérieuses. L'histoire : Une jeune reine au visage voilé erre de château en château dans un pays d'Europe, coupée du monde. Elle refuse de se mêler à la cour et vit dans le souvenir de son mari assassiné par un terroriste lors de ses noces. Le soir de l'anniversaire de la mort de son défunt époux, un jeune inconnu fait irruption dans sa chambre... La pièce se jouera au Théâtre Ranelagh du 18 au 30 mars 2017.