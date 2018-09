Demi Lovato : Première sortie après l'overdose qui a failli lui coûter la vie

Demi Lovato va mieux. Deux mois après l'overdose médicamenteuse qui a bien failli lui coûter la vie (il avait été révélé par la suite qu'elle avait ingéré de puissants opioïdes), la chanteuse de 26 ans est réapparue pour la première fois en public.

Dimanche 23 septembre 2018, l'interprète du tube Sorry Not Sorry a effectivement été photographiée lors d'une promenade non loin du centre de désintoxication dans lequel elle suit son traitement. Une photo publiée par le site TMZ montre la jeune femme coiffée d'une casquette et café en main en train de discuter avec une amie. Sur le cliché en question, Demi Lovato arbore un léger sourire aux lèvres, preuve qu'elle reprend du poil de la bête et qu'elle est en bonne santé après la plus grande frayeur de sa vie.