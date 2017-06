Demi Lovato s'amuse de ses seins "plus gros" qu'en vrai...

Actuellement en vacances dans le Sud de la France, la chanteuse Demi Lovato profite du beau temps et se la coule douce. Sur Instagram, elle illustre son escapade en photo et elle s'est amusée de son dernier cliché...

Le vendredi 23 juin, Demi Lovato faisait une sortie en mer à Cannes et elle a pris le soleil sur le bateau, dans une robe bustier laissant deviner sa poitrine. Nombreux ont été les fans à trouver qu'elle avait des seins plus volumineux que d'ordinaire. Elle-même s'en est amusée puisqu'elle a commenté en légende : "Les objets dans cette photo peuvent avoir l'air plus gros qu'ils ne le sont vraiment..."

La veille, l'interprète de Confident, âgée de 24 ans, postait une autre photo sexy, prise au lit. De quoi affoler la Toile...