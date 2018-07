Derrick O'Connor (L'Arme fatale 2) est mort

Acteur irlandais de 77 ans, Derrick O'Connor est mort vendredi 29 juin 2018, selon sa porte-parole Jane Ayer. Cette dernière précise que c'est une pneumonie qui a emporté l'acteur qui vivait à Santa Monica. Il est surtout connu du grand public pour avoir affronté Mel Gibson et Danny Glover dans L'Arme fatale 2 en 1989.

Derrick O'Connor est né à Dublin le 3 janvier 1941. Il tient son premier rôle au cinéma dans les années 1970 et tourne à trois reprises avec Terry Gilliam : dans Jabberwocky (1977), Bandits, bandits (1981), et le cultissime Brazil (1985). Son rôle le plus célèbre restera celui du gangster sud-africain dans L'Arme fatale 2 de Richard Donner.

Il participe à quelques séries télévisées, dont Alias. Il joue le père Everret dans Daredevil (2003) et un petit rôle dans Pirates des Caraïbes : Le Secret du coffre maudit (2006). Depuis, il n'a plus fait que des apparitions.

Selon The Hollywood Reporter, Derrick O'Connor n'a pas eu la carrière cinématographique à la hauteur de son potentiel. Élevé à Londres, il a fait partie de la prestigieuse Royal Shakespeare Company ainsi que du Scottish National Theatre. Toujours d'après le Reporter, O'Connor était connu pour "épurer - ou carrément supprimer - ses lignes de dialogues dans l'objectif d'accentuer les aspects physiques de ses rôles, une méthode qui lui valait l'admiration de Gilliam".

Derrick O'Connor s'est installé définitivement aux États-Unis dans les années 1990. Il vivait dans la vallée de Santa Ynez au nord de Santa Barbara. Nos pensées vont à son épouse Mimi et son fils Max. Une cérémonie privée sera prochainement organisée pour ses obsèques à San Francisco.