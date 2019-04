Des mannequins lingerie grande taille défilent au pied de la Tour Eiffel

Longtemps critiquée pour avoir fait de l'extrême minceur une tendance, l'industrie de la mode s'est ouverte à d'autres physiques. Les mannequins "grande taille" se battent pour encore plus d'intégration. Plusieurs d'entre elles ont défilé ce week-end en lingerie, au pied de la Tour Eiffel.

Le défilé "The All Sizes Catwalk" a eu lieu ce dimanche 28 avril 2019 en fin de matinée, sur la Place du Trocadéro, dans le 16e arrondissement. La créatrice de l'événement, Georgia Stein, et les stars de ce happening en plein air ont bravé la pluie pour parader en lingerie au pied de la Tour Eiffel, devant une foule de spectateurs composés de touristes et de photographes.

Nuisettes, shorties et porte-jarretelles étaient au rendez-vous de cette manifestation. Son objectif était de réclamer plus de diversité sur les podiums des défilés, dans les campagnes publicitaires et les médias spécialisés.

Georgia et ses talents ont profité du final de leur show pour faire un clin d'oeil à une célèbre marque de lingerie américaine, organisatrice d'un défilé annuel. Une des participantes portait une pancarte sur laquelle le public a pu lire : "Victoria, je suis un ange."