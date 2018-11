Diam's : Comment elle a sauvé un célèbre rappeur du suicide

Leur interview avait choqué leurs fans. Dans les colonnes du Parisien (week-end) puis de Télé Loisirs à la veille de la sortie de leur dernier album, La Vie de rêve, le duo de rappeurs Bigflo & Oli se confiait sans langue de bois sur les aléas de la notoriété. Le succès, les strass, mais aussi derrière, la fatigue, le burn out, un quotidien méconnaissable. C'est sur ce terrain que s'est engagé l'aîné du tandem, Bigflo. Il raconte avoir notamment vécu un début d'année 2018 très compliqué. "Il y a un jour où j'ai pété les plombs, mes nerfs ont complètement lâché, j'ai eu envie de me foutre en l'air. C'est la première fois que, avec Oli, on s'est dit : 'Waouh, mec, on est vraiment fatigués'", a-t-il expliqué.

Heureusement, Bigflo a pu compter sur le soutien de son frère, mais aussi d'une certaine Mélanie Georgiades, alias Diam's. Toujours dans Télé Loisirs, le cadet Oli a raconté avoir fait appel à l'interprète de La Boulette, pour lui demander des conseils, elle qui a traversé bon nombre de tempêtes. "Je ne vous révélerai pas la teneur de ses propos mais elle a été d'une grande aide pour mon frère", rapporte le jeune rappeur.

Question dépression, Diam's s'y connaît en effet. Star au début des années 2000, la rappeuse a connu une descente aux enfers, avec notamment plusieurs séjours en hôpital psychiatrique en 2007. Elle finira par quitter le milieu et se rapprocher de la spiritualité. Autant dire qu'elle a pu conseiller de la plus juste des manières les deux jeunots du rap français.