Django Unchained : Pourquoi Will Smith a dit non...

Qui peut dire non à Quentin Tarantino ? Will Smith. La star américaine aurait pu tourner dans le film du cinéaste, Django Unchained (diffusé ce dimanche 15 janvier à 20h55 sur TF1), mais il a changé finalement d'avis. Une décision qui peut surprendre et que le héros du Prince de Bel Air a justifié avec différentes explications... A vous de choisir celle qui vous semble la plus crédible !

En interview pour le magazine Public, Will Smith a donné une nouvelle raison pour expliquer qu'il n'a pas endossé le rôle principal dans le long métrage de Quentin Tarantino, Django Unchained : "Willow est née et j'ai compris que je devais faire des choix... Quand on m'a proposé un rôle dans Django Unchained, Willow m'a dit : 'Papa, tu vas tourner pendant longtemps et on ne va plus te voir !' Du coup, j'y ai renoncé."

Nous en sommes donc à quatre explications pour justifier le fait qu'il n'ait pas accepté de participer à ce film : des conflits d'emploi du temps (2012, TF1 News), il voulait que son personnage soit le véritable personnage principal (2012, Entertainment Weekly), des divergences scénaristiques avec Tarantino sur le genre du film, une romance plutôt qu'une histoire de vengeance (2015, The Hollywood Reporter). Et enfin, c'est Willow qui aurait "empêché" son père de jouer dans le western. Il semblerait que Will Smith ait du mal à assumer le fait d'avoir raté un aussi beau rôle, incarné en définitive par l'excellent Jamie Foxx.