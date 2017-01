Donald Trump : Sa fille Ivanka abandonne tout pour la Maison Blanche

Jared Kushner a 36 ans, trois enfants (Arabella, Joseph et Theodore, 5, 3 ans et 10 mois, nés de son mariage avec Ivanka Trump) et il exerce la fonction de président de l'entreprise immobilière Kushner Companies opérant dans les États de New York, du New Jersey, de Pennsylvanie, du Maryland, de l'Ohio et de l'Illinois. Jared est également le propriétaire du groupe Observer Media, éditeur du New York Observer. Il est issu d'une famille extrêmement aisée : dans un article publié en décembre 2016, Forbes estime leur fortune (en comptant les actifs de Jared Kushner, son frère Josh et leurs parents Charles et Seryl) à au moins 1,8 milliard de dollars.

Mais voilà que Jared Kushner va abandonner ses responsabilités à la Kushner Companies et chez Observer Media ! Le gendre de Donald Trump a accepté le poste de haut conseiller du président que ce dernier vient de lui proposer, renonçant à tout salaire durant les quatre ans du mandat de son beau-père. Son épouse Ivanka en fera autant : la jeune femme quittera la Trump Organization dont elle la vice-présidente du développement et des acquisitions, et la direction de sa marque éponyme de vêtements et d'accessoires.

Comme Donald Trump, le futur haut conseiller Jared Kushner n'a aucune expérience politique ! Il a néanmoins été l'un des cerveaux de la campagne victorieuse du candidat républicain, l'aidant notamment – et ce, malgré ses tweets ravageurs – à utiliser les réseaux sociaux. Jared est ainsi devenu l'homme de confiance de son beau-père.

Donald Trump a placé de grands espoirs en son beau-fils, devenu incontournable au sein de son équipe. En attendant le grand jour du vendredi 20 janvier, le futur président enchaîne les rendez-vous à la Trump Tower. Ce lundi, il y a rencontré le PDG de LVMH Bernard Arnault, accompagné de son fils Alexandre.