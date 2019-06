Dua Lipa et Anwar Hadid : Nouveau couple à suivre ?

"Dua et Isaac partagent une longue histoire et il occupe une place particulière dans son coeur. Mais elle est à Los Angeles depuis leur rupture et elle a pu passer du temps avec Anwar, avec qui elle s'entend très bien, a confié une source du Sun. Ils sont beaucoup plus proches en âge et c'est juste fun. C'est une période trouble, aussi bien pour Dua qu'Isaac mais elle se laisse juste porter et fait ce qu'elle semble juste." Copine de l'interprète de New Rules, Gigi Hadid pourrait bien avoir joué les entremetteuses pour son cadet. Avant cette nouvelle romance, Anwar Hadid aurait flirté avec l'héritière Nicola Peltz et Sofia Richie. Plus récemment, il aurait été brièvement en couple avec une autre copine de ses soeurs, le top Kendall Jenner.