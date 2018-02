Dwayne Johnson, bouleversé, évoque la tentative de suicide de sa mère

Alors que sa femme est enceinte, que sa carrière est au top, Dwayne Johnson doit pourtant vivre avec les fantômes de son passé. Parmi eux, la tentative de suicide de sa mère Ata. Sur le tournage de la série Ballers, The Rock a vu ce douloureux souvenir ravivé lors d'une séquence dans un cimetière. "Cela m'a fait penser à tous ceux d'entre nous qui ont été touchés par le suicide d'amis, de membres de leur famille. La douleur est réelle. On a tous traversé cela à différentes échelles", commente Dwayne Johnson.

"Ma maman a tenté d'en finir quand j'avais 15 ans, poursuit-il. Elle est sortie de la voiture sur l'Interstate 65 à Nashville et marché face au trafic. Des semi-remorques et voitures faisaient des embardées pour l'éviter. Je l'ai attrapée et tirée vers le bas-côté de la route. Ce qui est fou avec cette tentative de suicide aujourd'hui, c'est qu'elle n'a aucun souvenir de ce qu'il s'est passé. C'est probablement mieux."

La superstar américaine poursuit son récit en affirmant que tourner cette scène émouvante dans une cimetière lui avait rappelé qu'il fallait "faire de notre mieux pour être à l'écoute quand les gens souffrent". "Aidez-les à surpasser cette épreuve, parlez-en avec eux et rappelez-leur qu'ils ne sont pas seuls", ajoute-t-il en s'adressant à ses quelque 99,6 millions d'abonnés. Et de conclure : "On a eu de la chance ce jour-là, lorsque j'avais 15 ans, mais ce n'est pas toujours le cas."