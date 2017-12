Dwayne Johnson bientôt papa pour la 3e fois, sa chérie dévoile son baby bump

Dwayne Johnson a de bonnes raisons d'avoir le sourire. Lundi 11 décembre 2017, l'acteur de 45 ans s'est emparé de son compte Instagram pour officialiser la deuxième grossesse de sa compagne, Lauren Hashian. C'est d'ailleurs la fille du couple, Jasmine (2 ans), qui apparaît sur la photo d'annonce, et le sexe du bébé est également révélé. "C'est une fille ! J'ai hâte d'être grande soeur !!! Et d'être enfin la boss !", peut-on lire sur une feuille accrochée au sapin de Noël de la famille. "Notre Jasmine Lia voudrait faire une grande annonce : C'EST UNE FILLE ! @laurenhashianofficial et moi-même sommes infiniment reconnaissants de cette bénédiction, nous accueillerons notre second bébé au printemps", a écrit Dwayne Johnson, qui se dit ravi d'être entouré "d'oestrogènes" et de "femmes puissantes".