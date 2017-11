Dwayne Johnson trop fier de sa fille Simone qui entre dans l'histoire !

Simone Garcia Johnson, 16 ans, va entrer dans l'histoire, pour le plus grand bonheur de son papa, l'immense Dwayne Johnson. En effet, l'adolescente a été nommée Golden Globe Ambassador, nouvel intitulé qui remplace le titre de Miss (ou Mr parfois) Golden Globe. Cette année, la HFPA (Hollywood Foreign Press Association) a décidé de décerner l'honneur à la fille que The Rock avait eue avec son ex-épouse, Dany Garcia. La jeune fille succède au trio des filles Stallone, Sistine, Sophia et Scarlet.

C'est donc elle que l'on verra briller le 7 janvier prochain lors de la 75e cérémonie des Golden Globes, l'un des moments-clés dans la saison des récompenses. La jolie brunette, qui a beaucoup hérité de son papa ex-catcheur, a été intronisée dans son nouveau rôle ce mercredi 15 novembre, sous les yeux de la Desperate Housewife Felicity Huffman –, Tara Lynne Barr (God Bless America) et Jacob Tremblay (Room). Un honneur dont s'est évidemment félicité Dwayne Johnson, que l'on retrouvera en décembre à l'affiche de Jumanji : Bienvenue dans la jungle.

Sur Instagram, le populaire acteur de Fast & Furious et Baywatch s'est dit "extrêmement fier et reconnaissant", remerciant la HFPA d'avoir "reconnu sa valeur et sa voix".