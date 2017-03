Dwayne Johnson en deuil : "Il était mon deuxième père"

Attendu dans les prochaines semaines à l'affiche de Fast & Furious 8 et Alerte à Malibu, Dwayne Johnson n'a pas franchement la tête à sourire. L'acteur américain, ex-star des rings de catch, a perdu son beau-père. Un homme qu'il adorait.

La star de 44 ans a pris la parole sur Instagram jeudi 23 mars pour faire part de sa vive émotion après la mort de Sib Hashian, le père de sa compagne Lauren. "Repose en paix mon second papa. Je ne sais pas pourquoi les choses arrivent comme cela parfois. Quand les êtres aimés nous quittent soudainement sans que l'on puisse avoir la chance de leur dire adieu. Peut-être que la leçon à retenir ici est de vivre pleinement nos vies et le présent, autant que possible, parce nous ne savons jamais ce qu'il peut nous attendre au coin de la rue."

Visiblement très bouleversé, Dwayne Johnson a rendu un vibrant hommage à ce père de famille qui était le batteur du groupe Boston. "Quelle vie excitante et bien remplie cet homme a vécue. Quelle famille incroyable il a créée, aimée, regardée et protégée", écrit The Rock. Merci pour toutes ces leçons que tu m'as apprises au fil des années. Je te suis reconnaissant. On t'aime Sib. Tu vas nous manquer."