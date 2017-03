Fast & Furious 8 : Trahison et nouvelles règles, la bande-annonce explosive

Les moteurs chauffent, les esprits s'échauffent et l'asphalte devient brûlante, pour la dernière ligne droite avant la sortie attendue de Fast & Furious 8, le 12 avril prochain : Universal vient de dévoiler la bande-annonce du nouveau volet de la saga. Mais attention, "les règles ont changé"...

Après le warm-up du mois de décembre et les 62 secondes explosives dévoilées à la mi-temps du Super Bowl début février, ce sont cette fois plus de trois minutes à très haute intensité qui livrent un aperçu des difficultés qui mettront à rude épreuve la cohésion de la Fast & Furious family. Face à l'irruption d'une Charlize Theron incendiaire en machiavélique méchante très geek et à la trahison de Dom Toretto, le héros incarné par Vin Diesel contraint de faire cavalier seul, Michelle Rodriguez, Dwayne Johnson, Tyrese Gibson et Ludacris devront mettre le turbo et échapper à un déluge de tôle froissée pour démêler le vrai du faux et rassembler leur famille, avec la contribution des spécialistes de l'action musclée Jason Statham et Kurt Russell. Le beau gosse Scott Eastwood, l'oscarisée Helen Mirren ainsi que l'acteur de Game of Thrones, Kristofer Hivju, se mêleront pour la première fois aux péripéties de la bande.

Des rues de New York à celles de Londres, de la chaleur d'Abu Dhabi et de Cuba aux plaines gelées de la mer arctique de Barents, une course-poursuite s'engage et n'épargne rien sur son passage.

Fast & Furious 8, dans nos salles le 12 avril 2017