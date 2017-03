Dylan (Koh-Lanta Cambodge) : Son incroyable perte de poids dévoilée !

Dylan a perdu des kilos aussi vite qu'il a quitté Koh-Lanta Cambodge.

Vendredi dernier, TF1 donnait le coup d'envoi de la nouvelle saison de son célèbre jeu d'aventure. L'occasion pour les téléspectateurs de faire connaissance avec les 18 Survivors, parmi lesquels Dylan. Très vite, l'agent immobilier de 22 ans s'est fait remarquer pour son arrogance. Une attitude qui est loin d'avoir plu à ses coéquipiers de l'équipe bleue. Aussi, ces derniers ont-ils pris la décision de l'éliminer lors du Conseil, trois jours seulement après le début de l'aventure.

Pourtant, le jeune homme – qui a fait la buzz grâce à ses "mocassins de la jungle" – a perdu de nombreux kilos comme il l'a révélé au cours d'une interview exclusive pour Non Stop People : "J'ai perdu 4 kilos en seulement trois jours de tournage. Ça va vite. Surtout moi qui fais du fitness. Je mange énormément. C'est pour ça que je perds très vite aussi." Être privé de nourriture était donc très compliqué pour Dylan : "Dès le début, j'ai ressenti la faim. Ça a été assez difficile de ne pas manger et d'être potentiellement fort sur les épreuves."

Espérons pour l'ancien aventurier qu'il s'est remplumé depuis la fin du tournage et surtout, qu'il s'est rendu plus souvent en salle de sport. La raison ? Il aspire à devenir... Mister Univers comme il l'a confié au détour d'une interview pour France Dimanche : "Je me donne deux ans pour parfaire ma silhouette."