Dylan (Koh-Lanta) faux et "mal entouré" selon Moundir : "Reprends-toi !"

Le 30 avril dernier, Dylan révélait avoir touché 27 000 euros pour Koh-Lanta All Stars, dans Touche pas à mon poste (C8). Mais, le lendemain, l'aventurier de TF1 faisait marche arrière en expliquant sur Twitter qu'il a empoché cette somme pour tourner quatre émissions. Une affaire qui avait beaucoup amusé Moundir.

Sur Twitter, l'ancien candidat de l'émission (saison 3 en 2003, Retour des héros en 2009 et à la saison en Malaisie en 2014) s'est gentiment moqué du beau blond en postant "27 000 euros pour #KohLantaAllStars @dylankohlanta franchement bravo. Mais j'espère que tu as pris au moins 300 000 euros pour faire La villa des coeurs brisés" et "27000 par 4 émissions = 6750 par émissions @dylankohlanta le business a décidé de t'éliminer et la sentence et irrévocable #pasterribleledeal #goodluckpourtacarriere".