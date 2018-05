Dylan (Koh-Lanta), un salaire à 5 chiffres ? La vérité enfin dévoilée !

Lundi 30 avril 2018, Dylan, éliminé de Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1) la semaine passée, était invité sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8). Questionné sur le salaire qu'il avait perçu pour son aventure, l'acolyte de Yassin a livré un chiffre erroné ! Sur Twitter, il s'est depuis expliqué.

Face à Cyril Hanouna et son équipe de chroniqueurs, Dylan avait indiqué que les aventuriers avaient "tous un contrat où [ils] sign[ai]ent pour la même chose", à savoir "le même salaire". Pour cette édition All Stars, "c'était un petit peu plus cher" : "En tout, c'était 7000 euros, un truc comme ça." Dans la foulée, l'ancien membre de l'équipe Jaune a révélé avoir eu "la chance d'être l'aventurier le mieux payé". "J'ai négocié mon contrat (...). Au total, j'ai pris 27 000 euros, que je fasse trois jours ou toute l'aventure", avait-il conclu.