Ninja Warrior 3 : Des stars de Koh-Lanta vont affronter le parcours !

Depuis le 27 mars 2018, le tournage de Ninja Warrior 3 (TF1) a débuté à Cannes.

Pour cette saison, plus de 250 anonymes vont franchir la ligne de départ de l'impressionnant parcours d'obstacles dans le but d'empocher la coquette somme de 100 000 euros promise à celui qui en viendra à bout.

Cependant, comme pour chaque édition, quelques célébrités vont également concourir afin de nous épater... ou tout simplement pour nous divertir. Parmi elles, selon Télé Loisirs, on retrouvera cette année quelques noms mémorables de l'émission de survie Koh-Lanta. En effet, Dylan, Tiffany et Yassin de la version All Stars actuellement diffusée sont attendus sur le célèbre parcours. Là-bas, ils se mesureront également à Laurent Maistret (ancien gagnant de Koh-Lanta et de Danse avec les stars), mais aussi au champion cycliste Thomas Voeckler.

Pour rappel, cette édition accueille une petite nouvelle à la présentation... Iris Mittenaere ! L'ex-Miss France et Miss Univers 2016 a été choisie par la chaîne pour reprendre la place laissée vacante par Sandrine Quétier qui a décidé de voler vers de nouveaux horizons artistiques.

Il nous faudra attendre l'été 2018 pour découvrir les prestations de nos héros... Patience !