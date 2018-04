Dylan (Koh-Lanta) prêt à tricher pour Yassin : Sa révélation !

Dans Koh-Lanta Cambodge (en 2017), ils n'étaient pas dans la même équipe et pourtant, Dylan et Yassin sont devenus amis. Aussi étaient-ils heureux de se retrouver dans Le Combat des héros et d'enfin se mesurer l'un a l'autre, car lors de sa précédente aventure, le beau blond de 22 ans n'avait pas fait long feu. "Cette amitié surprend tout le monde, mais on est liés avec Yassin. On s'est revus après notre première aventure. Il nous est arrivé de faire du sport ensemble et on rêvait de se mesurer dans le jeu. C'est un mec qui parle vrai. Il ne me dit pas ce que j'ai envie d'entendre mais il me veut du bien", a expliqué le capitaine des Wakaï à nos confrères de Télé Star.

Et Dylan porte tellement Yassin dans son coeur qu'il était prêt à tricher pour lui, dans le cas où ils se se seraient retrouvés en concurrence dans la fameuse épreuve des poteaux : "Je pourrais faire exprès de tomber aux poteaux pour que Yassin gagne. Il est papa de trois enfants, il construit sa maison. Moi j'ai le temps." Des déclarations qui toucheront à coup sûr le capitaine des Toa, mais qui pourraient bien faire bondir les téléspectateurs.

Dylan a déjà prouvé qu'il était prêt à tout pour obtenir ce qu'il souhaite. Lors de l'épisode de Koh-Lanta All Stars diffusé vendredi dernier, sur TF1, il n'a pas hésité à fouiller dans le sac à dos de Clémentine afin de voir si elle possédait un Collier d'immunité. Un comportement qui a provoqué la colère de ses co-équipiers. "Je trouve que c'est clairement de la triche. C'est petit et ça ne se fait pas. C'est une attitude imbécile. Mais cela vient de Dylan. Plus rien ne me surprend de sa part. Il flippait, c'est tout", a confié la jeune femme à Télé Star.

L'intégralité de l'interview de Dylan est à retrouver dans le magazine Télé Star en kiosques lundi 16 avril 2018.