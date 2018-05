Dylan (Koh-Lanta), aventurier "le mieux payé" : Son incroyable salaire révélé !

Dans l'épisode de Koh-Lanta : Le combat des héros (TF1) diffusé vendredi 27 avril 2018, Dylan a été éliminé après avoir perdu l'épreuve d'immunité. Lundi 30 avril, l'aventurier était l'invité de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8). L'occasion pour lui de dresser le bilan de son aventure... et de révéler son salaire sans langue de bois !

Questionné par l'animateur et son équipe sur la somme perçue pour participer à Koh-Lanta All Stars, l'acolyte de Yassin a répondu sans détour. "On a tous un contrat où on signe pour la même chose et on a tous le même salaire. Pour le retour, c'était un petit peu plus cher. En tout, c'était 7000 euros, un truc comme ça", a d'abord lancé Dylan, évoquant dans la foulée une somme pouvant aller jusqu'à 10 000 euros.

Mais celui qui se faisait surnommer Tarzan par ses coéquipiers sur l'île ne s'est pas contenté de ce salaire. "Si t'as envie de négocier ton contrat, tu négocies ton contrat", a-t-il précisé. C'est ainsi ce qu'il a fait, comme il l'explique : "Moi, j'avais fait que trois jours et j'ai eu la chance d'être l'aventurier le mieux payé pour le coup. J'ai négocié mon contrat. Ils me voulaient à tout prix parce que j'avais fait ce qu'il fallait en trois jours. Au total, j'ai pris 27 000 euros, que je fasse trois jours ou toute l'aventure."

Un joli pactole pour celui qui a par la suite intégré le casting de La Villa des coeurs brisés avec Loana ! Mais ces déclarations sont à prendre avec des pincettes, d'autant plus que ni ALP (Adventure Line Productions) ni TF1 n'ont confirmé l'information.