Ed Sheeran : Avec sa chérie, ils vont passer un Noël improbable !

Ed Sheeran est un homme amoureux depuis déjà trois ans mais garde d'ordinaire son histoire de coeur sous les radars. Le populaire chanteur est en couple avec Cherry Seaborn et, à l'approche de Noël, il en a dit plus comment il compte fêter cela...

Interrogé par le magazine People en marge de la soirée 102.7 KIIS FM's Jingle Ball, Ed Sheeran a détaillé ses plans. "On a acheté le jeu What do you meme ? Vous connaissez ça ? Je vais jouer à ça avec sa famille. Sa famille ne vit qu'à quelques kilomètres de chez moi. Alors, en général je fais Noël chez moi et je puis je prends la route pour rejoindre les siens", a-t-il confié. Plus surprenant encore, le chanteur de 26 ans affirme qu'avec sa chérie de 24 ans, ils comptent aussi... picoler. "On fait le jeu du 12 bars de Noël, ce qui consiste en une compétition au cours de laquelle on boit une pinte de bière dans chaque bar", a-t-il ajouté. Le jeune homme va donc faire une entorse à sa décision d'arrêter la bière pour perdre du poids.

Ed Sheeran et Cherry Seaborn, qui se connaissent depuis le lycée, se sont récemment installés sous le même toit. "Elle est vraiment cool (...) Je pense que ça m'a vraiment aidé à mûrir. Je suis un mec de 25 ans dans l'industrie musicale et en tournée, alors j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à trouver l'équilibre dans ma vie", a-t-il dit.

Thomas Montet