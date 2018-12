Eddie Murphy papa à 57 ans : Son dixième enfant est né !

Eddie Murphy remet le nez dans les couches et les biberons : à 57 ans, l'acteur hollywoodien est officiellement papa pour la dixième fois ! Sa chérie de longue date, la belle Paige Butcher (qu'il prévoit d'épouser après six années de relation), a effectivement donné naissance vendredi 30 novembre 2018 à un petit Max Charles. "La maman et son bébé se portent bien", a simplement révélé un porte-parole dans un communiqué transmis à la presse américaine, dont la Page Six. On apprend également que le deuxième prénom du nouveau-né est un hommage au grand frère du comédien, Charlie Murphy, mort d'une leucémie en 2017.

Il s'agit du second enfant pour le couple, qui est déjà parent d'une adorable fillette prénommée Izzy (née en mai 2016). Eddie Murphy a aussi huit enfants nés de précédentes relations : il y a Bria (29 ans), Miles (26 ans), Shayne (24 ans), Zola (18 ans) et Bella (16 ans), avec son ex-épouse Nicole. Puis il y a aussi Eric (29 ans, dont la maman est Paulette McNeely), Christian (28 ans, dont la maman est Tamara Hood) et Angel (11 ans, née d'une brève histoire avec Mel B).

La seconde grossesse de Paige Butcher (39 ans) avait été révélée au mois d'août. Quelques semaines plus tard, les fiançailles du couple étaient annoncées. Une année riche en émotions !