Eddie Redmayne, papa pour la seconde fois !

Eddie Redmayne, officier de l'Ordre de l'Empire britannique, ne pouvait annoncer l'arrivée de son deuxième enfant de manière plus... anglaise. C'est dans la section "Naissance, mariages et décès" du vénérable The Times que l'acteur de 36 ans a annoncé la naissance de son fils. "Le 10 mars 2018, Hannah (Bagshawe) et Edward, ont eu un fils, Luke Richard Bagshwaw, frère d'Iris."

Vous noterez que le fils du couple porte le nom de famille de sa mère. Leur fille Iris porte, elle, celui de son père. Iris Mary Redmayne est venue au monde en juin 2016. Eddy Redmayne et Hannah Bagshawe, qui travaille dans les relations publiques, sont mariés depuis le 15 décembre 2014.

L'année suivante, Eddie Redmayne remportait l'Oscar du meilleur acteur pour Une formidable histoire du temps dans lequel il interprétait le rôle du génie scientifique Stephen Hawking qui est décédé cette semaine, le 14 mars.

Le 14 novembre, l'acteur sera de retour sur les écrans dans Les Animaux fantastiques 2 : Les Crimes de Grindelwald.