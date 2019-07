Eddy (Secret Story) victime d'une tentative de home-jacking : Sa mise en garde

Petite frayeur pour Eddy et ses amis, le 4 juillet 2019. Sur Snapchat, ses fans ont découvert que la joyeuse bande avait été victime d'une tentative de home-jacking (un cambriolage qui a lieu pendant que les résidents sont à leur domicile). On vous explique tout !

Rappelons d'abord que l'ancien candidat de Secret Story et des Anges mène désormais une vie loin des strass et des paillettes. Oubliée la télé-réalité, il a ouvert avec des amis une maison d'hôtes en région bordelaise, baptisée "La Villa Bella". Une habitation qui semble-t-il fait des envieux. Sur les réseaux sociaux, Eddy a révélé que des individus avaient tenté de les cambrioler et qu'ils avaient même eu l'occasion de découvrir leur visage.

Fort heureusement, les importuns n'ont pas réussi leur coup. Plus de peur que de mal pour le meilleur ami d'Anaïs Camizuli et ses camarades, qui pensaient ne plus jamais avoir affaire aux voleurs. On vous laisse donc imaginer leur surprise en découvrant l'un des hommes... au supermarché, le lendemain de la tentative de home-jacking.

Dans sa story Snapchat, l'une des amies d'Eddy a dévoilé qu'ils étaient tombés sur l'un des cambrioleurs : ce dernier travaillait au rayon boucherie ! Ils ont donc pris la décision de le filmer pour le mettre en garde. "On sait que tu nous regardes. (...) Tu as voulu nous blesser, venir chez nous et faire peur alors qu'on a des enfants, tu ne sais pas à qui tu as affaire", l'a menacé le jeune homme de 25 ans très énervé.

Après cette vidéo, on imagine qu'Eddy ne sera plus importuné.