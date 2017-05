Elie Semoun, orphelin de mère à l'âge de 11 ans : "On s'en sort comme on peut"

Mardi 23 mai 2017, Le Divan de Marc-Olivier Fogiel sur France 3 accueillait l'un des humoristes préférés des Français : Elie Semoun. Face à l'animateur de RTL Soir et d'On refait le monde sur RTL, l'interprète de Cyprien a notamment évoqué le décès de sa mère quand il était enfant.

En effet, alors qu'il s'épanchait sur son besoin d'alors de se sentir unique, Elie Semoun (53 ans) a expliqué : "Ça a toujours été mon obsession ça, même quand j'étais au lycée, je voulais absolument ne ressembler à personne. Et le fait d'avoir perdu ma mère a fait que j'étais encore plus singulier. Ça m'est arrivé quand j'avais 11 ans. C'était au mois d'août. Au mois de septembre, il y a eu la rentrée des classes, j'étais en 6e et dans mon for intérieur, je me disais 'Ah c'est pas mal quand même parce que je suis vraiment différent des autres. Je suis orphelin de mère, ça c'est pas mal'. Ça me convenait bien."

Et celui qui a également raconté son rapport à la solitude d'analyser dans la foulée : "Enfin, ça me convenait bien, c'est ce que je me racontais évidemment pour essayer de masquer, de surmonter le drame mais on s'en sort comme on peut, on se raccroche aux branches."

Côté audiences, ce nouveau numéro du Divan de Marc-Olivier Fogiel a séduit 429 000 téléspectateurs en moyenne, soit 5,6% du public. Une jolie performance pour ce programme de deuxième partie de soirée.

Un épisode à revoir ici.

Le Divan de Marc-Olivier Fogiel, c'est chaque mardi à 23h20 sur France 3 !