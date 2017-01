Elisa Servier, violée à 18 ans : L'actrice sort de son silence

L'affaire David Hamilton continue de faire couler de l'encre. Près de deux mois après son suicide, le photographe accusé de viols – notamment par Flavie Flament, qui a affirmé avoir été abusée par l'artiste alors qu'elle était âgée de 13 ans – fascine toujours autant.

Le magazine Stupéfiant ! présenté par Léa Salamé lui a consacré un passionnant reportage, lundi 16 janvier. Les caméras sont allées à la rencontre de personnes qui ont connu Hamilton au coeur de cette époque permissive qui a vu le photographe signer des centaines de photos de modèles adolescentes nues et réaliser des films érotiques mettant en scène de jeunes acteurs.

Parmi eux, Elisa Servier, une comédienne aujourd'hui âgée de 61 ans qui a notamment tenu l'un des rôles principaux de Tendres cousines, en 1980. Dans le reportage, elle révèle pour la première fois avoir aussi été abusée, par un acteur dont elle tait le nom. "Moi, le premier film que j'ai fait, je me suis fait violer, révèle-t-elle face caméra. J'avais 18 ans. J'ai enterré ça. C'est trente ans après, je me suis dit 'bah non, mais je me suis fait violer'."

À 18 ans, Elisa Servier débutait sa carrière au cinéma dans Le Chaud Lapin, une comédie de Pascal Thomas dans laquelle la jeune femme tenait alors un second rôle. Elle dit avoir été abusée par un acteur sur le tournage du long métrage sorti en 1974. Quelque chose qui, "à replacer dans le contexte de l'époque", était courant. Et les jeunes actrices n'osaient pas en parler. "Vous vous dites 'Non c'est pas possible, c'est pas arrivé, ou c'est ma faute, c'est honteux', explique l'actrice que l'on verra plus tard tard dans Quelques jours avec moi de Claude Sautet et à la télé dans Nestor Burma. Soyons clair, c'est une pénétration, un viol, alors qu'on n'est pas d'accord. (...) Par un mec sur un tournage, qui était acteur, qui arrivait, qui ouvrait la porte de votre chambre, qui vous sautait dessus."

Ne donnant pas le nom de l'acteur incriminé, Elisa Servier fait également part de son expérience sous la direction de David Hamilton : elle avait 26 ans lorsqu'elle tournait dans Tendres cousines, et confie son bonheur d'avoir été dirigée par l'artiste britannique, soulignant le prestige qu'il y avait à jouer devant sa caméra.