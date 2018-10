Elite Model Look : Margaux et Jimmy sont les grands gagnants

Bien qu'obsédée par Kendall Jenner, les soeurs Hadid et Kaia Gerber, l'industrie de la mode prépare déjà l'avenir du mannequinat. L'agence Elite s'y emploie en révélant deux nouveaux talents. Margaux et Jimmy sont les lauréats du concours Elite Model Look France.

Au total, 14 modèles (7 garçons et 7 filles) prétendaient à la victoire. Margaux et Jimmy représenteront donc la France lors de la finale internationale d'Elite Model Look, finale à laquelle ont participé par le passé les top models les Françaises Sigrid Agren, Pauline Hoarau ou encore Constance Jablonski.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

À ne pas rater