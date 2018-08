Elle et Dakota Fanning : Leurs parents divorcent après 27 ans de mariage

Près de deux après l'annonce de leur séparation, et alors qu'une réconciliation était pourtant espérée, les parents d'Elle et Dakota Fanning ont finalisé leur divorce. Selon la presse, Steven et Heather Fanning sont officiellement célibataires.

Dakota Fanning -- Parents Split ... Hot Dad Back on the Market https://t.co/3B07jZq5MQ — TMZ (@TMZ) October 27, 2016

Avant d'épauler leurs célèbres filles dans leurs carrières, Heather Joy avait été joueuse de tennis professionnelle, tandis que Steven, joueur de base-ball pour l'équipe les Cardinals de Saint-Louis, s'était reconverti avec succès dans la vente de matériel électronique à Los Angeles. Côté projets, les jolies blondes sont toujours très occupées. En couple avec Max Minghella, Elle Fanning est toujours en train de tourner Maléfique 2 au côté d'Angelina Jolie. Quant à Dakota Fanning (qui fréquente depuis moins d'un an le beau Henry Frye), elle est à l'affiche de la série télévisée L'Aliéniste.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

À ne pas rater