Elle Macpherson a 54 ans : Le top model affiche toujours un corps de rêve

L'industrie de la mode n'a d'yeux que pour les Kendall Jenner, Bella Hadid et Kaia Gerber ! Elle n'oublie pas les générations précédentes de top models, auxquelles Elle Macpherson appartient. "The Body" fête son anniversaire, l'occasion d'admirer sa superbe plastique imperméable aux années...

Jeudi 29 mars, Elle Macpherson a eu 54 ans ! 54 ans, dont 36 à exercer le métier de mannequin. La bombe australienne s'est diversifiée en lançant une marque de sous-vêtements, Elle Macpherson Body® et WelleCo, nom d'un complément alimentaire. Elle jouit tout de même du titre de super top model et restera sans nul doute une source d'inspiration pour les icônes de demain.

Elle Macpherson se mesure à elles sur leur terrain de prédilection, les réseaux sociaux. L'ex-épouse de Jeffrey Soffer et maman de deux enfants (Arpad et Aurelius, 20 et 15 ans, nés de sa relation précédente avec l'ex-compagnon d'Uma Thurman, Arpad Busson) compte plus de 330 000 followers sur Instagram.

Elle publie quotidiennement les images de son quotidien, dont plusieurs en bikinis, ainsi que quelques flash-backs, un régal pour les amoureux des mannequins stars des années 90.