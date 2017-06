Elle Macpherson : The Body divorce de son milliardaire Jeffrey Soffer

Clap de fin pour la sublime Elle Macpherson et le riche Jeffrey Soffer. À en croire une source citée par People, la bombe australienne de 53 ans se serait séparée de celui avec qui elle allait bientôt fêter ses noces de cire. "Jeffe et Elle ont rompu", a simplement indiqué la publication sans avancer la moindre explication.

Elle Macpherson et Jeffrey Soffer s'étaient mariés en juillet 2013, quelques mois seulement après s'être fiancés en mars 2013. La cérémonie s'était déroulée en petit comité dans un magnifique complexe des îles Fidji, en présence de quinze invités seulement. Le top surnommé The Body et le milliardaire de Miami s'étaient précédemment séparés en mars 2012 avant de se remettre ensemble un peu plus tard dans l'année, lorsque Jeffrey Soffer avait été blessé dans un accident d'hélicoptère aux Bahamas. Par amour pour son riche partenaire, Elle Macpherson était allée jusqu'à quitter Londres avec ses deux enfants, Arpad Flynn (19 ans) et Aurelius Cy (14 ans), fruit de son histoire avec le financier français Arpad Busson, pour s'installer à Miami où Jeffrey Soffer gère ses affaires. "Les gens étaient surpris que je déménage avec toute ma famille de Londres à Miami par amour", avait-elle confié lors d'une interview accordée au magazine Porter en juin 2016.

Ce divorce n'est malheureusement pas le premier pour la magnifique blonde de 1,82 mètre, qui est déjà passée par cette épreuve avec son précédent époux, Gilles Bensimon.

De son côté, Jeffrey Soffer a entretenu une relation avec l'actrice Gwyneth Paltrow, avant qu'elle ne se mette en couple avec le chanteur de Coldplay Chris Martin. "Il a beaucoup de pouvoir sur les femmes, commentait une source en 2014 à propos du milliardaire. Il est très séduisant."

