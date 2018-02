Ellen Pompeo, les coulisses de son interview choc : "J'ai une grande bouche..."

Ellen Pompeo, la star de la série Grey's Anatomy, a révélé il y a quelques semaines dans une interview sans langue de bois pour le Hollywood Reporter toucher désormais 20 millions de dollars par an grâce au programme américain à succès. Invitée à commenter cette révélation sur le plateau de Jimmy Kimmel le 8 février dernier, l'actrice de 48 ans s'est dite très satisfaite de l'accueil reçu par son interview sans tabou. Dans celle-ci, elle racontait notamment son combat pour obtenir un salaire aussi élevé que celui touché par ses collègues masculins... Un salaire obtenu après de départ de Patrick Dempsey.

"J'ai une grande gueule et je peux faire des erreurs, ce qui peut poser des problèmes à l'écrit", a-t-elle tout d'abord indiqué face à Jimmy Kimmel à propos de son appréhension avant que ne paraisse son interview. Et de poursuivre sur l'impact de sa prise de parole : "Ça a été accueilli comme je le voulais, c'est-à-dire comme une histoire de prise de pouvoir pour les femmes et comme une manière d'être honnête à propos de ses fautes et de ses défauts." Car oui, Ellen Pompeo pense qu'il ne faut pas se cantonner au rôle de victime dans le combat féministe, les femmes doivent aussi réclamer leur dû. "On peut bien sûr pointer du doigt d'autres personnes et dire 'Vous ne nous traitez pas équitablement', mais on doit aussi pointer le doigt sur soi-même et se dire 'A-t-on demandé ? Est-ce que l'on s'est mis en avant et avons-nous eu le courage de demander ce qu'un homme demanderait ?' Nous avons notre propre rôle à jouer et parfois nous sommes trop timides, nous avons trop peur d'être perçues comme pénibles", a-t-elle analysé forte de son expérience.

Pour rappel, la star a d'ores et déjà prolongé de deux ans son contrat avec Grey's Anatomy, ce qui garantit au moins 16 saisons du programme ! Une très bonne nouvelle pour les nombreux fans de la série autour du monde. De plus, au cours de la 14e saison, le beau gosse canadien Scott Speedman rejoindra le casting pour tenter de séduire le personnage de Meredith Grey... À suivre !